THE BATTLE IS FIRSTLY FOUGHT WITHIN THE MIND

The Thinking Mind is a Dimensionless Mathematical Energy, and Matter is Dimensional Mathematical Energy Interconnected by Interconvertible Mathematical Transforms.

God uniquely imbues each human being with the potential to fulfill His divine purpose. Your freewill determines the outcome of either the fruit Light or darkness. Choose wisely for the consequences are eternal!

Attention Canada and the USA!!!

The Western cult of Diversity, Equity, and Inclusion is the Trojan Horse for the Destruction of Traditional Judeo-Christian Western Culture!

Islamization colonialism: If you can’t conquer the West by the sword, immigrate, infiltrate positions of power, and breed them out!

The Muslim Brotherhood in North America (Canada/USA) Agenda: Process of Settlement and Civilization Jihad

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/truthmustbetold/pages/93/attachments/original/1443021805/The_Muslim_Brotherhood_in_North_America.pdf

https://ikhwanweb.com/

LGBTQIA2S+ colonialism: Celebrate & normalize all imaginable forms of sexual perversions, infiltrate positions of power, and destroy God ordained Judeo-Christian morality.

https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/08/28/prime-minister-launches-canadas-first-federal-2slgbtqi-action-plan

All behest of the weak pandering chameleonism of WEF Western beta politicians.

Matthew 7:1-2 (NKJV):

“Judge not, that you be not judged. For with what judgment you judge, you shall be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you.”

1 ~ Yeshua Hamashiach (Jesus) wasn’t a “Christian,” He was Jewish, and Is the Fulfillment of the Old Covenant Law! The Lamb and Lion of the Tribe of Judah! He is the Holy One of Israel, and will return as a Conquering Lion to judge the world, and establish His Kingdom on Earth as it is in Heaven! The time of the Gentiles is nearing completion, and the key’s of the Kingdom of God will be returned to the Nation of Israel as per Romans Chapter 11. Prepare the Way of the King of King’s and Lord of Lord’s!

Leviticus 23

New King James Version

Feasts of the Lord

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+23&version=NKJV

Passover (Pesach)

Unleavened Bread (Chag HaMatzot)

First Fruits (Reishit Katzir)

Pentecost (Shavuot)

Trumpets (Yom Teruah or Rosh Hashanah)

Day of Atonement (Yom Kippur)

Tabernacles or Booths (Sukkot)

https://templeinstitute.org/

https://www.galileecalendarcompany.com/

https://www.galileecalendarcompany.com/teaching-tools/#biblical_holidays

2 ~ Advance, advocate and defend the Holy Bible’s Judeo-Christian supremacy of God’s absolute determination of what is morally right from wrong! What’s written encompasses the authoritative golden standard of morality, redemption, and the consequences for rebellion against His Holy Word! God has not ceased to give Divine Revelation for today’s times, and the power of the Holy Spirit is at work within all those whom He has marked for Salvation! If you don’t understand love as it is written in 1 Corinthians 13, then you cannot possibly understand the LORD Jesus Christ and His great work of redemption for mankind! DO NOT ALLOW governments to redefine the parameters of Judeo-Christian morality, and uphold this standard unto death!

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+13&version=NKJV

3 ~ If you are to speak in the name of the Lord God, amongst the servants of God, then you’d better be willing to put your life on the line for the Divine Revelation God has purportedly given to you. If your words are proven to be false, you will never again be permitted to speak in His name amongst the servants of God. You will be put to utter shame lest you repent of your delusions and susceptibility to bear false witness. Speaking in tongues amongst the servants of God shall be confirmed with interpretation, otherwise they will be silenced amongst the congregation.

4 ~ Study, research, advocate, and uphold the scientific method as the golden standard for determining empirical facts which govern sound evidence based decision making. The governing “scientific consensus” shall not become as religious dogma, and must be subject to correction based on new emerging evidence, which clearly has it’s premise, rooted in the scientific method. Therefore, openly and transparently correct the “scientific consensus” based on the emerging knowledge. Learn to clearly distinguish between factual, theoretical, and dogmatic statements.

6 ~ Advocate for the health and well-being of mankind at all costs, and work to hold Pharmakeia’s governing officials accountable for their experimental medical crimes against humanity! All "health" authorities, doctors, scientists, politicians, lawyers, and clergymen who willfully chose the cowardly chameleon’s path of least resistance, will be held accountable for turning a blind eye to the scientific method which has proven that their C19 injections (bioweapons) are not safe or effective! Their cowardly profiteering, lobbying, and transhumanist abominations have unleashed an experimental soft kill on humanity, and they will be held responsible for this techno health fascist crime against mankind! The blood of their patients, constituents, and parishioners will be on their heads! Those that commanded and grossly abused the trust of the people will not escape their just reward lest your repent! Use the scientific method to expose, prosecute, and convict those who sold their souls out for the TEMPORARY benefits Pharmakeia had to offer!

7 ~ Advocate to empower a well trained, law abiding, vigilant, and well armed citizenry fully capable of defending themselves against home invasion, personal attacks, and public terror events. The citizenry should never be totally dependent on government law enforcement officers for their own personal protection and family’s home defense; it is a joint responsibility.

8 ~ It’s our duty and honor to bring a full offensive strike against all the secretive evil designs, scheming, and tactics the lawless Luciferian’s of this world have unleashed into our realm! They’ve taken full advantage of the freedoms and liberties afforded to them, while simultaneously hiding behind and framing the nations of the world against each other to advance their dark techno health fascist NWO. It’s our stated purpose to see these dark overlords exposed, their assets seized, and their wealth redistributed amongst the families whom they’ve destroyed with their Pharmakeia!

9 ~ We stand in direct opposition, and will fight against all militant Islamic Jihadists that mercilessly and forcefully advance the Islamization of the world in forceful submission to Allah. Religious dictatorships are in gross violation of the freewill God imbued within every man and woman. The forced submission to the discipline of holiness and virtue will not transform the heart of a man; for this is bound to the gift of freewill and choice given to mankind. Every man and woman will receive their judgement and just reward, by the authority of the Lord Jesus Christ, for how they chose to exercise their freewill during their lifespan.

10: We unequivocally and unapologetically love and stand with the nation of Israel!

https://www.screamsbeforesilence.com/

The Time of the Gentiles is Nearing Completion, and the Keys of the Kingdom of Heaven will be brought back to the Nation of Israel as per Romans Chapter 11!

Prepare the Way of the King of King’s and Lord of Lord’s!

Romans 11

New King James Version

11 “I say then, has God cast away His people? Certainly not! For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. 2 God has not cast away His people whom He foreknew. Or do you not know what the Scripture says of Elijah, how he pleads with God against Israel, saying, 3 “Lord, they have killed Your prophets and torn down Your altars, and I alone am left, and they seek my life”? 4 But what does the divine response say to him? “I have reserved for Myself seven thousand men who have not bowed the knee to Baal.” 5 Even so then, at this present time there is a remnant according to the election of grace. 6 And if by grace, then it is no longer of works; otherwise grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace; otherwise work is no longer work.

7 What then? Israel has not obtained what it seeks; but the elect have obtained it, and the rest were blinded. 8 Just as it is written:

“God has given them a spirit of stupor,

Eyes that they should not see

And ears that they should not hear,

To this very day.”

9 And David says:

“Let their table become a snare and a trap,

A stumbling block and a recompense to them.

10 Let their eyes be darkened, so that they do not see,

And bow down their back always.”

11 I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not! But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. 12 Now if their fall is riches for the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness!

13 For I speak to you Gentiles; inasmuch as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry, 14 if by any means I may provoke to jealousy those who are my flesh and save some of them. 15 For if their being cast away is the reconciling of the world, what will their acceptance be but life from the dead?

16 For if the firstfruit is holy, the lump is also holy; and if the root is holy, so are the branches. 17 And if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and fatness of the olive tree, 18 do not boast against the branches. But if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you.

19 You will say then, “Branches were broken off that I might be grafted in.” 20 Well said. Because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear. 21 For if God did not spare the natural branches, He may not spare you either. 22 Therefore consider the goodness and severity of God: on those who fell, severity; but toward you, goodness, if you continue in His goodness. Otherwise you also will be cut off. 23 And they also, if they do not continue in unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again. 24 For if you were cut out of the olive tree which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these, who are natural branches, be grafted into their own olive tree?

25 For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. 26 And so all Israel will be saved, as it is written:

“The Deliverer will come out of Zion,

And He will turn away ungodliness from Jacob;

27 For this is My covenant with them,

When I take away their sins.”

28 Concerning the gospel they are enemies for your sake, but concerning the election they are beloved for the sake of the fathers. 29 For the gifts and the calling of God are irrevocable. 30 For as you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience, 31 even so these also have now been disobedient, that through the mercy shown you they also may obtain mercy. 32 For God has committed them all to disobedience, that He might have mercy on all.

33 Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways past finding out!

34 “For who has known the mind of the Lord?

Or who has become His counselor?”

35 “Or who has first given to Him

And it shall be repaid to him?”

36 For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.”

https://www.bible.com/bible/114/ROM.11.NKJV

Revelation 3:14-22

New King James Version

14 “And to the angel of the church of the Laodiceans write,

‘These things says the Amen, the Faithful and True Witness, the Beginning of the creation of God: 15 “I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. 16 So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of My mouth. 17 Because you say, ‘I am rich, have become wealthy, and have need of nothing’—and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked— 18 I counsel you to buy from Me gold refined in the fire, that you may be rich; and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed; and anoint your eyes with eye salve, that you may see. 19 As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. 20 Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with Me. 21 To him who overcomes I will grant to sit with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne.

22 “He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.” ’ ”

Revelation 21:8

New King James Version

8 But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+21%3A8&version=NKJV

Ephesians 6:12

New King James Version

12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.

5 Point Message to the Church from Howard Pittman's Near Death Experience!

The Age of the Laodicean Church!

Your Adversary is a Personal and Powerful Opponent - Satan!

If You Want God’s Power to Manifest Through Your Life; You Must Walk and Live What You Talk!

As it Was in the Days of Noah, So Shall it be in the Days of the Coming of the Son of Man!

The True Baptism of the Holy Spirit with Fire!

“In A Divine Revelation of Hell, over a period of thirty nights, God gave Mary K. Baxter visions of hell and commissioned her to tell people still alive on earth to reject sin and evil, and to choose life in Christ. Here is an account of the place and beings of hell contrasted with the glories of heaven. Follow Mary in her supernatural journey as she enters with Jesus into a gateway to hell and encounters the sights, sounds, and smells of that dark place of torment, including its evil spirits, cells, pits, jaws, and heart. Be an eyewitness to the various punishments of lost souls and hear their shocking stories. This book is a reminder that each of us needs to accept the miracle of salvation before it is too late—and to intercede for those who do not yet know Christ. Time is running out.”

https://www.amazon.com/Divine-Revelation-Hell-Mary-Baxter/dp/0883682796

https://www.dienes.hu/

French Version (Translated by https://www.deepl.com/en/translator) :

Les Veilleurs Ésotériques Scientifica Ethos

Ne craignez rien car la mort n'est que la conversion transitoire de la matière et de l'énergie.

LA BATAILLE SE DÉROULE D'ABORD DANS L'ESPRIT

L'esprit pensant est une énergie mathématique sans dimension, et la matière est une énergie mathématique dimensionnelle interconnectée par des transformations mathématiques interconvertibles.

Dieu confère à chaque être humain le potentiel d'accomplir son dessein divin. Votre libre arbitre détermine l'issue du fruit Lumière ou ténèbres. Choisissez avec sagesse, car les conséquences sont éternelles !

Attention au Canada et aux États-Unis !!!

Le culte occidental de la diversité, de l'équité et de l'inclusion est le cheval de Troie de la destruction de la culture occidentale judéo-chrétienne traditionnelle !

Le colonialisme d'islamisation : si vous ne pouvez pas conquérir l'Occident par l'épée, immigrez, infiltrez les positions de pouvoir et éliminez-les !

Les Frères musulmans en Amérique du Nord (Canada/États-Unis) Agenda : Processus de colonisation et de civilisation Jihad

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/truthmustbetold/pages/93/attachments/original/1443021805/The_Muslim_Brotherhood_in_North_America.pdf

https://ikhwanweb.com/

Le colonialisme LGBTQIA2S+ : Célébrer et normaliser toutes les formes imaginables de perversions sexuelles, infiltrer les positions de pouvoir et détruire la morale judéo-chrétienne ordonnée par Dieu.

https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/08/28/prime-minister-launches-canadas-first-federal-2slgbtqi-action-plan

Tout cela sous l'impulsion du caméléonisme des politiciens WEF occidentaux bêta.

Matthieu 7:1-2 (NKJV) :

"Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Car on vous jugera sur le jugement que vous portez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez".

1 ~ Yeshoua Hamashiach (Jésus) n'était pas un "Chrétien", il était juif et il est l'accomplissement de la loi de l'ancienne alliance ! L'Agneau et le Lion de la Tribu de Juda ! Il est le Saint d'Israël et reviendra en tant que Lion conquérant pour juger le monde et établir Son Royaume sur la Terre comme au Ciel ! Le temps des païens touche à sa fin, et les clés du Royaume de Dieu seront rendues à la nation d'Israël, conformément au chapitre 11 des Romains. Préparez le chemin du Roi des rois et du Seigneur des Seigneur !

Lévitique 23

Version New King James

Fêtes du Seigneur

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+23&version=NKJV

La Pâque (Pesach)

Pains sans levain (Chag HaMatzot)

Premiers fruits (Reishit Katzir)

Pentecôte (Shavuot)

Trompettes (Yom Teruah ou Rosh Hashanah)

Jour de l'expiation (Yom Kippour)

Tabernacles ou cabanes (Sukkot)

https://templeinstitute.org/

https://www.galileecalendarcompany.com/

https://www.galileecalendarcompany.com/teaching-tools/#biblical_holidays

2 ~ Promouvoir, préconiser et défendre la suprématie judéo-chrétienne de la Sainte Bible sur la détermination absolue par Dieu de ce qui est moralement bien et mal ! Ce qui est écrit englobe l'étalon d'or autoritaire de la moralité, de la rédemption et des conséquences de la rébellion contre Sa Sainte Parole ! Dieu n'a pas cessé de donner la Révélation Divine pour les temps d'aujourd'hui, et la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre dans tous ceux qu'Il a marqués pour le Salut ! Si vous ne comprenez pas l'amour tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 13, alors vous ne pouvez pas comprendre le Seigneur Jésus-Christ et Sa grande œuvre de rédemption pour l'humanité ! NE PERMETTEZ PAS aux gouvernements de redéfinir les paramètres de la moralité judéo-chrétienne, et maintenez cette norme jusqu'à la mort !

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthiens+13&version=NKJV

3 ~ Si vous devez parler au nom du Seigneur Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, alors vous feriez mieux d'être prêt à mettre votre vie en jeu pour la Révélation Divine que Dieu vous a prétendument donnée. S'il s'avère que vos paroles sont fausses, vous ne serez plus jamais autorisé à parler en son nom parmi les serviteurs de Dieu. Vous serez couvert de honte si vous ne vous repentez pas de vos illusions et de votre propension à porter un faux témoignage. Le parler en langues parmi les serviteurs de Dieu doit être confirmé par l'interprétation, sinon ils seront réduits au silence dans l'assemblée.

4 ~ Étudier, rechercher, défendre et soutenir la méthode scientifique en tant qu'étalon d'or pour déterminer les faits empiriques qui régissent la prise de décision fondée sur des preuves solides. Le "consensus scientifique" ne doit pas devenir un dogme religieux et doit être corrigé sur la base de nouvelles preuves émergentes, dont les prémisses sont clairement enracinées dans la méthode scientifique. Par conséquent, corrigez ouvertement et de manière transparente le "consensus scientifique" sur la base des connaissances émergentes. Apprenez à distinguer clairement les déclarations factuelles, théoriques et dogmatiques.

6 ~ Défendre la santé et le bien-être de l'humanité à tout prix, et s'efforcer de tenir les dirigeants de Pharmakeia responsables de leurs crimes médicaux expérimentaux contre l'humanité ! Toutes les autorités "sanitaires", les médecins, les scientifiques, les politiciens, les avocats et les ecclésiastiques qui ont délibérément choisi le chemin de moindre résistance du caméléon lâche, devront rendre des comptes pour avoir fermé les yeux sur la méthode scientifique qui a prouvé que leurs injections de C19 (armes biologiques) ne sont ni sûres ni efficaces ! Leurs lâches profits, leur lobbying et leurs abominations transhumanistes ont déclenché un soft kill expérimental sur l'humanité, et ils seront tenus responsables de ce crime techno-sanitaire fasciste contre l'humanité ! Le sang de leurs patients, de leurs électeurs et de leurs paroissiens sera sur leurs têtes ! Ceux qui ont commandé et abusé grossièrement de la confiance du peuple n'échapperont pas à leur juste récompense si vous ne vous repentez pas ! Utilisez la méthode scientifique pour exposer, poursuivre et condamner ceux qui ont vendu leur âme pour les avantages TEMPORAIRES que la Pharmacie avait à offrir !

7 ~ Plaider en faveur d'une citoyenneté bien formée, respectueuse des lois, vigilante et bien armée, capable de se défendre contre les violations de domicile, les attaques personnelles et les actes de terreur publique. Les citoyens ne devraient jamais être totalement dépendants des forces de l'ordre pour leur protection personnelle et la défense de leur famille ; c'est une responsabilité commune.

8 ~ Il est de notre devoir et de notre honneur de mener une offensive totale contre tous les projets, machinations et tactiques secrètes et maléfiques que les Lucifériens sans foi ni loi de ce monde ont déchaînés dans notre royaume ! Ils ont profité pleinement des libertés qui leur étaient accordées, tout en se cachant derrière les nations du monde et en les montant les unes contre les autres pour faire avancer leur sombre techno santé fasciste NWO. Notre objectif déclaré est de voir ces sombres seigneurs démasqués, leurs biens saisis et leurs richesses redistribuées parmi les familles qu'ils ont détruites avec leur pharmakéia !

9 ~ Nous sommes en opposition directe et nous combattrons tous les djihadistes islamiques militants qui font progresser impitoyablement et avec force l'islamisation du monde dans la soumission forcée à Allah. Les dictatures religieuses sont une violation flagrante du libre arbitre dont Dieu a doté chaque homme et chaque femme. La soumission forcée à la discipline de la sainteté et de la vertu ne transformera pas le cœur d'un homme, car cela est lié au don de libre arbitre et de choix accordé à l'humanité. Chaque homme et chaque femme recevra son jugement et sa juste récompense, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, pour la manière dont il a choisi d'exercer son libre arbitre au cours de sa vie.

10 : Nous aimons et soutenons sans équivoque et sans réserve la nation d'Israël !

Le temps des nations est sur le point de s'achever et les clés du royaume des cieux seront rendues à la nation d'Israël, conformément au chapitre 11 de l'épître aux Romains !

Préparez le chemin du Roi des rois et du Seigneur des Seigneur !

https://www.screamsbeforesilence.com/

Romains 11

Version New King James

11 "Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ?Certainement pas ! Car moi aussi, je suis Israélite, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin. 2 Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ou bien ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture au sujet d'Élie, comment il plaide auprès de Dieu contre Israël, en disant : 3 "Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels, et moi seul je reste, et ils en veulent à ma vie" ? 4 Mais quelle est la réponse divine ? "Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 5 Ainsi donc, en ce temps-ci, il y a un reste selon l'élection de la grâce. 6 Et si c'est par grâce, ce n'est plus par les oeuvres ; autrement, la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est par les oeuvres, ce n'est plus une grâce, sinon l'oeuvre n'est plus une oeuvre.

7 Qu'en est-il donc ? Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait ; mais les élus l'ont obtenu, et les autres ont été aveuglés. 8 Selon qu'il est écrit

"Dieu leur a donné un esprit de stupeur, Des yeux pour ne pas voir,

des yeux pour ne pas voir

Des yeux pour ne pas voir, Et des oreilles pour ne pas entendre,

Jusqu'à ce jour.

9 Et David dit :

"Que leur table devienne un piège et une embûche, Une pierre d'achoppement et une récompense pour eux,

Une pierre d'achoppement et une récompense pour eux.

10 Que leurs yeux s'obscurcissent, pour qu'ils ne voient pas, Et qu'ils courbent toujours le dos !

Et qu`ils courbent toujours le dos.

11 Je dis donc : Ont-ils bronché pour tomber ?Certainement pas !Mais c'est par leur chute, pour les rendre jaloux, que le salut est venu aux païens.12 Or, si leur chute est une richesse pour le monde, et leur échec une richesse pour les nations, combien plus en sera-t-il de leur plénitude !

13 Car c`est à vous, païens, que je m`adresse ; je suis apôtre des païens, et je glorifie mon ministère, 14 si je puis par quelque moyen exciter la jalousie de ceux qui sont ma chair, et en sauver quelques-uns.15 En effet, si leur rejet est la réconciliation du monde, que sera leur acceptation, sinon la vie d'entre les morts ?

16 Car si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi ; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi.17 Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui es un olivier sauvage, tu as été greffé au milieu d'elles, et que tu aies participé avec elles à la racine et à la graisse de l'olivier, 18 ne te glorifie pas contre les branches. Si tu te glorifies, souviens-toi que ce n'est pas toi qui soutiens la racine, mais que c'est la racine qui te soutient.

19 Vous direz alors : "Les branches ont été retranchées pour que je sois greffé."20 Voilà qui est bien dit.C'est à cause de l'incrédulité qu'ils ont été arrachés, et vous, vous êtes debout par la foi.Ne soyez pas hautains, mais craignez.21 Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne vous épargnera peut-être pas non plus. 22 Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés ; bonté à votre égard, si vous persévérez dans sa bonté.Sinon, vous aussi, vous serez retranchés. 23 Et eux aussi, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, seront greffés, car Dieu peut les greffer de nouveau. 24 En effet, si vous avez été retranchés de l'olivier sauvage et greffés, contrairement à la nature, sur un olivier cultivé, combien plus ceux-ci, qui sont des branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier ?

25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages dans vos opinions : c'est qu'Israël a été aveuglé en partie, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit arrivée. 26 C'est ainsi que tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit :

"Le libérateur sortira de Sion,

Et il détournera de Jacob l'impiété ;

27 Car c'est là mon alliance avec eux, Quand j'effacerai leurs péchés,

Quand j'enlèverai leurs péchés.

28 Ils sont ennemis de l'Évangile à cause de vous, mais ils sont bien-aimés de l'élection à cause des pères. 29 Car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. 30 De même que vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, mais que vous avez obtenu miséricorde par votre désobéissance, 31 de même ceux-ci ont été désobéissants, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. 32 Car Dieu les a tous livrés à la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous.

33 Oh ! la profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu ! Comme ses jugements sont insondables et ses voies inexplorées !

34 Qui a connu la pensée du Seigneur ?

Qui est son conseiller ?

35 Qui lui a d'abord donné

et qu'on lui rende ce qu'on lui a donné ?

36 Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, et c'est à lui que revient la gloire pour l'éternité. Amen."

https://www.bible.com/bible/114/ROM.11.NKJV

Apocalypse 3:14-22

Version New King James

14 " Écris à l'ange de l'Église des Laodicéens,

Voici ce que dit l'Amen, le Témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je connais tes oeuvres : tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou chaud. 16 Ainsi donc, parce que vous êtes tièdes, et que vous n'êtes ni froids ni chauds, je vous vomirai de ma bouche. 17 Puisque vous dites : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n`ai besoin de rien, et que vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 18 je vous conseille d`acheter de moi de l`or raffiné au feu, afin que vous deveniez riches, et des vêtements blancs, afin que vous soyez vêtus et que la honte de votre nudité ne paraisse pas, et que vous oigniez vos yeux d`un collyre, afin que vous voyiez. 19 Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. Soyez donc zélés et repentez-vous. 20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu`un entend ma voix et ouvre la porte, j`entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 A celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.

22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. ' "

Apocalypse 21:8

Version New King James

8 Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort."

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+21%3A8&version=NKJV

Ephésiens 6:12

Version New King James

12 Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes.

Message en 5 points de l'expérience de mort imminente d'Howard Pittman à l'Eglise !

L'âge de l'église laodicéenne !

Ton Adversaire est un Opposant Personnel et Puissant - Satan !

Si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois marcher et vivre ce que tu dis !

Comme il en fut aux jours de Noé, il en sera de même aux jours de la venue du Fils de l'Homme !

Le vrai baptême du Saint-Esprit par le feu !

"Dans A Divine Revelation of Hell, au cours de trente nuits, Dieu a donné à Mary K. Baxter des visions de l'enfer et l'a chargée de dire aux personnes encore en vie sur terre de rejeter le péché et le mal, et de choisir la vie en Christ. Voici un compte rendu de l'endroit et des êtres de l'enfer, contrastant avec les gloires du paradis. Suivez Marie dans son voyage surnaturel alors qu'elle pénètre avec Jésus dans un portail de l'enfer et qu'elle rencontre les images, les sons et les odeurs de ce sombre lieu de tourment, y compris ses esprits maléfiques, ses cellules, ses fosses, ses mâchoires et son cœur. Soyez le témoin oculaire des divers châtiments infligés aux âmes perdues et écoutez leurs histoires choquantes. Ce livre nous rappelle que chacun d'entre nous doit accepter le miracle du salut avant qu'il ne soit trop tard et intercéder pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Le temps presse".

https://www.amazon.com/Divine-Revelation-Hell-Mary-Baxter/dp/0883682796

https://www.dienes.hu/

Tom Dienes social media links listed below:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056379775590

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079327241646

https://twitter.com/dienes_tom

https://www.linkedin.com/in/tom-dienes-aa571428b/