The Sword of Justice Medical Constitution: CHRISTO et ECCLESIAE -- VERITAS --- 10 Constitutional Governing Medical Precepts!

English Version:

1: No Emergency Use Authorization “vaccine,” prophylactic, or medical countermeasure manufacturer shall be granted legal immunity ensuring “carte blanche” profitability over safety, efficacy, personal responsibility, and good manufacturing practice accountability. No “vaccine,” prophylactic or medical countermeasure manufacturer shall reap all the financial benefits of tax payer funded research. The investment returns shall be made public, and utilized for public health infrastructure.

2: The safety and efficacy of a “vaccine,” prophylactic, or medical countermeasure shall be established and determined by fully transparent and publicly disclosed RCT’s, pharmacovigilance, and ongoing epidemiological government studies & data. The safety and efficacy of a “vaccine,” prophylactic, or medical countermeasure shall be firstly established by the aforementioned, and not merely on the consensus of expert opinion.

3: No EUA experimental “vaccine,” prophylactic, or medical countermeasure shall ever be mandated, coerced, or forced on the citizenry by governing, law enforcement, or military officials. No government sanctioned mechanism of endorsing the killing of it’s own “undesirable” citizens shall be legislated into law! (i.e. Canada’s MAID - Medical Assistance in Dying)

4: Governing, military, religious, law enforcement, health, academic, media, and corporate officials shall be held legally liable for mandating, coercing, or forcing EUA experimental “vaccine,” prophylactics, or medical countermeasures on the citizenry, or individuals under their authority, which have clearly developed debilitating clinical adverse reactions to these health fascist “standard of care” protocols.

5: EUA experimental “vaccine,” prophylactic, and medical countermeasure manufacturer CEO’s shall be held personally legally liable for endorsing highly profitable, deceptive, and fraudulent marketing campaigns which promote experimental “medicinal” products as “safe and effective.” They shall undergo due process litigation, and be held legally liable for endorsing medical malfeasance substantiated by incoming pharmacovigilance discovery data.

6: All government and tax payer funded research contracts made with “vaccine,” prophylactic, and medical countermeasure manufacturer’s shall be made public upon the day of ratification, and be subject to this medical constitution. The medical terminology shall be legally defined, and bound to the letter of the law as per the initial Biological License Application. Changing legally defined medical terminology is a criminal offense. All governing officials, bureaucracies, and dually elected members of parliament, shall publicly disclose their medical ties to pharmaceutical lobbyists. Governing health officials shall be limited to a maximum term of 3 years.

7: Governing officials shall not have access to tax payer funded lawyers when litigating against medical doctors who are presenting scientific evidence which contradicts government approved “health emergency” stratagem or “standard of care” protocols.

8: All government “vaccine,” prophylactic, and medical countermeasure statistical data shall be made available to the public yearly for scrutiny, review, and accountability. Ongoing pharmacovigilance and epidemiologic studies shall determine the status of the “safety and effectiveness” of a medicinal product. Transparent televised public health agency meetings will be mandatory.

9: The Executive, Judicial, and Legislative branches of government, including regulatory agencies and medical doctors, who are found guilty of facilitating and normalizing the use of dangerous EUA or experimental “vaccines,” prophylactics, or medical countermeasures on the citizenry shall be forcibly removed from power / employment, have their academic credentials revoked, and be held personally legally liable for enabling experimental “vaccine,” prophylactic, and medical countermeasures to be mandated under the pretext of “health and safety.” The guilty governing officials shall have their personal wealth / assets seized and redistributed to the victims of those whom they’ve destroyed by their dogmatic C19 “health” fascist / communist decrees.

10: The freedom of medical ideas and speech shall not be censored, criminalized, or controlled through MSM, social media, government propaganda, or a digitized social credit system controlled by an unaccountable ruling government of techno health fascists.

Written by: Tom Dienes

L'épée de Justice Constitution Médicale : CHRISTO et ECCLESIAE -- VERITAS --- 10 Préceptes Médicaux Constitutionnels !

1 : Aucun fabricant de "vaccin", de prophylaxie ou de contre-mesure médicale bénéficiant d'une autorisation d'utilisation d'urgence ne doit se voir accorder une immunité juridique garantissant une rentabilité "carte blanche" au détriment de la sécurité, de l'efficacité, de la responsabilité personnelle et de l'obligation de rendre compte des bonnes pratiques de fabrication. Aucun fabricant de "vaccins", de produits prophylactiques ou de contre-mesures médicales ne doit récolter tous les bénéfices financiers de la recherche financée par le contribuable. Les retours sur investissement doivent être rendus publics et utilisés pour les infrastructures de santé publique.

2 : La sécurité et l'efficacité d'un "vaccin", d'une prophylaxie ou d'une contre-mesure médicale doivent être établies et déterminées par des essais cliniques randomisés entièrement transparents et rendus publics, par la pharmacovigilance et par des études et des données épidémiologiques gouvernementales en cours. La sécurité et l'efficacité d'un "vaccin", d'une mesure prophylactique ou d'une contre-mesure médicale doivent être établies en premier lieu par les éléments susmentionnés, et non pas simplement sur la base d'un consensus d'experts.

3 : Aucune autorisation d'utilisation d'urgence d'un "vaccin" expérimental, d'une prophylaxie ou d'une contre-mesure médicale ne doit jamais être imposée, contrainte ou imposée aux citoyens par les pouvoirs publics, les forces de l'ordre ou les autorités militaires. Aucun mécanisme gouvernemental visant à approuver le meurtre de ses propres citoyens "indésirables" ne doit être inscrit dans la loi ! (i.e. MAID - Medical Assistance in Dying du Canada)

4 : Les responsables gouvernementaux, militaires, religieux, des forces de l'ordre, de la santé, des universités, des médias et des entreprises seront tenus légalement responsables d'avoir imposé, contraint ou forcé l'utilisation de "vaccins" expérimentaux, de prophylaxies ou de contre-mesures médicales dans le cadre d'une autorisation d'utilisation en urgence aux citoyens ou aux personnes sous leur autorité, qui ont clairement développé des réactions cliniques indésirables débilitantes à ces protocoles de "normes de soins" fascistes en matière de santé.

5: Les directeurs généraux des fabricants autorisation d'utilisation d'urgence de "vaccins" expérimentaux, de produits prophylactiques et de contre-mesures médicales doivent être tenus personnellement responsables d'avoir soutenu des campagnes de marketing très rentables, trompeuses et frauduleuses qui promeuvent des produits "médicaux" expérimentaux comme étant "sûrs et efficaces". Ils feront l'objet d'un litige et seront tenus légalement responsables pour avoir cautionné des malversations médicales corroborées par des données de découverte de pharmacovigilance.

6 : Tous les contrats de recherche financés par le gouvernement et les contribuables avec les fabricants de "vaccins", de produits prophylactiques et de contre-mesures médicales seront rendus publics le jour de la ratification et seront soumis à cette constitution médicale. La terminologie médicale doit être légalement définie et conforme à la lettre de la loi, conformément à la demande initiale de licence biologique. La modification d'une terminologie médicale légalement définie constitue une infraction pénale. Tous les responsables gouvernementaux, les bureaucraties et les membres du parlement doublement élus doivent divulguer publiquement leurs liens médicaux avec les lobbyistes pharmaceutiques. Le mandat des fonctionnaires de santé dirigeants est limité à trois ans.

7 : Les responsables gouvernementaux ne doivent pas avoir accès aux avocats financés par le contribuable lorsqu'ils intentent des procès contre des médecins qui présentent des preuves scientifiques contredisant les stratagèmes d'"urgence sanitaire" approuvés par le gouvernement ou les protocoles de "normes de soins".

8 : Toutes les données statistiques gouvernementales sur les vaccins, les prophylaxies et les contre-mesures médicales doivent être mises à la disposition du public chaque année pour examen, révision et responsabilisation. La pharmacovigilance et les études épidémiologiques en cours doivent déterminer l'état de la "sécurité et de l'efficacité" d'un médicament. Les réunions des agences de santé publique devront obligatoirement être télévisées et transparentes.

9 : Les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif, y compris les organismes de réglementation et les médecins, qui sont reconnus coupables de faciliter et de normaliser l'utilisation de dangereux « vaccins », prophylaxies ou contre-mesures médicales expérimentaux ou de l'EUA sur les citoyens doivent être démis de leurs fonctions, voir leurs titres universitaires révoqués et être tenus personnellement responsables d'avoir permis que des « vaccins », prophylaxies et contre-mesures médicales expérimentales soient imposés sous le prétexte de la « santé et de la sécurité ». Les fonctionnaires coupables verront leurs richesses personnelles saisies et redistribuées aux victimes de ceux qu'ils ont détruits par leurs décrets fascistes/communistes dogmatiques sur la « santé » du C19.

10 : La liberté d'expression et d'idées médicales ne doit pas être censurée, criminalisée ou contrôlée par les grands médias, les médias sociaux, la propagande gouvernementale ou un système de crédit social numérisé contrôlé par un gouvernement de techno-fascistes de la santé qui n'a pas de comptes à rendre.

Écrit par : Tom Dienes

Consider what’s written in the Nuremberg Code, and the Declaration of Helsinki!!!

Pensez à ce qui est écrit dans le Code de Nuremberg et dans la Déclaration d'Helsinki !!!

https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code

https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

